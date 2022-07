Wimbledon: Amanda Anisimova nimmt Mitfavoritin Coco Gauff raus

Amanda Anisimova (WTA-Nr. 25) hat beim Wimbledon-Turnier 2022 das Achtelfinale erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.07.2022, 17:04 Uhr

© Getty Images Amanda Anisimova

Die US-Amerikanerin schlug ihre Landfrau Cori Gauff mit 6:7 (4), 6:2 und 6:1 und steht damit in der Runde der letzten 16. Sie trifft dort auf Überraschungsfrau Harmony Tan - die Französin hatte in Runde 1 Serena Williams bezwungen.

Gauff hatte im Tiebreak des ersten Satzes einen 1:4-Rückstand noch in einen Sieg umgewandelt, doch ab Durchgang zwei spielte fast nur noch Anisimova - am Ende standen 40 Winner bei ihr in der Statistik. "Das ist der besonderste Tag meiner Karriere", sagte sie anschließend.

Gegen Tan kommt es damit zum Duell der Geschwindigkeiten: Anisimova mit ihrem druckvollen Spiel, Tan mit der Fähigkeit, das Tempo rauszunehmen.

Anisimova hatte 2019 das Halbfinale der French Open erreicht und an den Top 20 angeklopft, anschließend aber mit privaten Schicksalsschlägen und Verletzungen zu kämpfen.

Weiter ist auch Ajla Tomljanovic: Sie gewann gegen die an 13 gesetzte Barbora Krejcikova mit 2:6, 6:3, 6:4.