Wimbledon: Anastasia Pavlyuchenkova trotz "Punktklau" weiter

Anastasia Pavlyuchenkova steht als erste Spielerin im Viertelfinale des Wimbledonturniers 2025. Die Russin schlug die Lokalmatadorin Sonay Kartal mit 7:6 (3), 6:4.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.07.2025, 22:46 Uhr

Anastasia Pavlyuchenkova

Pavlyuchenkova zeigte hierbei vor allem große Nervenstärke.

Denn als sie beim Stand von 4:4 aufschlug und Spielball zur Führung hatte, legte Kartal einen Ball klar ins Aus. Nur: Das elektronische Auge funktionierte nicht und blieb stumm. Der Punkt wurde stattdessen wiederholt und ging an Kartal, die anschließend das Break schaffte.

Pavlyuchenkova war freilich “not amused”, nahm sich aber zusammen. Sie schaffte das direkte Rebreak und holte sich nach insgesamt 78 Minuten Spielzeit auch den Tiebreak. Und am Ende den Sieg.

“Ich bin einfach beeindruckt und stolz auf mich, dass ich mit den jungen Spielerinnen auf dieser Bühne noch mithalten kann”, so die 34-Jährige.

Kartal verteidigt Punkt-Wiederholung

Kartal verteidigte sich in der anschließenden Pressekonferenz. “Ich glaube, es war der fairste Weg, den Punkt wiederholen zu lassen.” Sie selbst habe den Ball nicht gesehen, da sie recht klein sei und das Netzband ihrem Blick oft im Weg stehe. Wenn sie gesehen hätte, dass er klar im Aus gewesen wäre, “kann man darüber nicht diskutieren. Aber so eng, wie es war, kann ich in dieser Situation nicht viel tun.”

Pavlyuchenkova steht damit zum zweiten Mal nach 2016 unter den letzten Acht in Wimbledon. Gegnerin dort: Amanda Anisimova, die am Abend gegen Linda Noskova mit 6:2, 5:7, 6:4 gewann.