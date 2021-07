Wimbledon: Andrea Petkovic unterliegt Barbora Krejcikova in zwei Sätzen

Andrea Petkovic ist in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Deutsche unterlag der French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova in zwei engen Sätzen. (Hier könnt ihr das Match im Live-Ticker nachlesen).

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 15:06 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Andrea Petkovic musste sich Barbora Krejcikova in zwei Sätzen geschlagen geben

Aus für Andrea Petkovic in Wimbledon: Die Deutsche verlor gegen die amtierende French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova in der zweiten Runde auf Court 3 mit 5:7 und 4:6. Entscheidend war in erster Linie die Breakchancenverwertung: Während die Tschechin vier ihrer fünf Möglichkeiten nutzte, schlug Petkovic nur aus zwei von sechs Chancen Profit.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Krejcikova trifft nun auf Anastasija Sevastova. Ihre Finalgegnerin in Paris, Anastasia Pavlyuchenkova, steht ebenfalls in Runde drei: Die Russin besiegte Kristyna Pliskova mit 6:3 und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon