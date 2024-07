Wimbledon: Angelique Kerber hat "nichts zu verlieren"

Am Dienstag startet Angelique Kerber in Wimbledon gegen Yulia Putintseva sechs Jahre nach ihrem Triumph im Endspiel gegen Serena Williams. Und das mit einer gewissen Entspanntheit.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 29.06.2024, 23:33 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber trifft in der ersten Runde auf Yulia Putintseva.

Angelique Kerber geht ihre Wimbledon-Teilnahme trotz der jüngsten Rückschläge zuversichtlich an. "Ich versuche, es positiver zu sehen, ich habe nichts zu verlieren. Ich bin jetzt hier. Ich werde es genießen. Ich werde so gut sein, wie ich kann", sagte die Turniersiegerin von 2018, die per Wildcard in London startet, am Samstag.

Dabei empfindet die frühere Weltranglistenerste die Rückkehr an die Church Road als spezielle Motivation. "Nach so vielen Jahren und natürlich dem Titelgewinn - ich habe so viele tolle Erinnerungen. Es ist immer ein besonderes Gefühl, wenn ich nach Wimbledon zurückkomme", sagte Kerber, die am Dienstag ihr Auftaktmatch gegen Yulia Putinsteva aus Kasachstan bestreitet.

Vorbereitung von Kerber misslungen

Bei den Rasenturnieren in Bad Homburg und in Berlin war Kerber zuletzt jeweils in der ersten Runde ausgeschieden. "Das lief natürlich nicht so gut wie erhofft, ich hätte gerne schon mehr Matches auf Rasen gespielt", meinte die 36-Jährige. "Ich muss das jetzt vergessen und mich so gut wie möglich auf die nächsten Aufgaben konzentrieren." Denn nur über Erfolgserlebnisse, ergänzte die dreimalige Grand-Slam-Siegerin, könne sie Selbstvertrauen tanken.

Gegen ihre Erstrundengegnerin hat die ehemalige Weltranglistenerste eine positive Bilanz vorzuweisen. Alle drei Begegnungne gingen an Kerber, die zuletzt 2022 im Billie Jean King Cup gegen Putintseva spielte. Das erste Duell liegt bereits 14 Jahre zurück, zwischen durch trafen sich beide Spielerinnen noch in der zweiten Runde von Indian Wells im Jahr 2019.

Das Einzel-Tableau der Frauen