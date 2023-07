Wimbledon: Aryna Sabalenka erreicht Halbfinale

Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 2) hat beim Wimbledonturnier 2023 das Halbfinale erreicht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 15:53 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka

Sabalenka schlug im ersten Viertelfinale am Mittwoch die US-Amerikanerin Madison Keys mit 6:2, 6:4 und steht damit zum zweiten Mal in der Runde der letzten Vier in Wimbledon. 2022 hatte sie aufgrund der Sperre für russische und belarissische Akteure nicht teilgenommen.

Keys hatte früh mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, kam im zweiten Durchgang aber dennoch zu einer 4:2-Führung, die sie aber nicht durchbrachte.

Sabalenka trifft im Halbfinale auf Titelverteidigerin Elena Rybakina oder Ons Jabeur (hier in unserem Liveticker).

Das andere Halbfinal bestreiten Elina Svitolina und Marketa Voundrousova.