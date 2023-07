Wimbledon: Aryna Sabalenka fehlt noch ein Sieg zur Nummer eins

Aryna Sabalenka könnte sich mit einem Halbfinalsieg gegen Ons Jabeur zur neuen Nummer eins der Welt krönen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 20:05 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka trifft im Halbfinale auf Ons Jabeur

Nach ihrem Triumph bei den Australian Open hat Aryna Sabalenka in Wimbledon die Chance, ihre zweite Grand-Slam-Trophäe des Jahres zu holen. Allerdings hat die 25-Jährige bereits vor dem Endspiel am Samstag die Chance, Geschichte zu schreiben. Und zwar mit einem Halbfinalsieg über die Vorjahres-Finalistin Ons Jabeur.

Dann nämlich würde Sabalenka am kommenden Montag Iga Swiatek an der Spitze der Weltrangliste ablösen. Damit wollte sich die Belarussin nach ihrem Viertelfinalsieg gegen Madison Keys noch nicht auseinandersetzen. "Wenn ich anfange, über all diese Dinge nachzudenken, verliere ich meinen Fokus", so Sabalenka.

"Es gibt andere großartige Spielerinnen. Ich meine, es ist nicht so, dass ich im Moment die Beste bin", gab sich Sabalenka bescheiden. Um ihrem Selbstvertrauen dann doch noch Ausdruck zu verleihen: "Ich fühle, dass ich eine der besten Spielerinnen bin." Das stellte die Weltranglistenzweite bislang auch in Wimbledon unter Beweis: Auf dem Weg in die Vorschlussrunde gab Sabalenka nur einen Satz ab.

Nach dem Aus von Titelverteidigerin Elena Rybakina gilt Sabalenka beim Rasenklassiker im Südwesten Londons nun als große Favoritin auf den Titel. "Ich spiele auf einem hohen Niveau", betonte die Australian-Open-Siegerin. "Ich werde alles tun, was ich kann, um diese schöne Trophäe zu gewinnen."

