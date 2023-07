Wimbledon: Aryna Sabalenka vs Ons Jabeur im TV, Livestream und Liveticker

Aryna Sabalenka (WTA-Nr. 2) trifft im Halbfinale des Wimbledon-Turniers 2023 auf Vorjahresfinalistin Ons Jabeur (WTA-Nr. 6) - ab 16 Uhr auf Sky / WOW im TV und Livestream und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2023, 10:17 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka, Ons Jabeur

Aryna Sabaleka steht in ihrem zweiten Wimbledon-Halbfinale - und will ihr erstes Endspiel erreichen. Und damit auch: die Nummer 1 der Welt werden. Denn auch darum geht es nun für die Belarussin. Es wäre das erste Mal, dass sie die Spitzenposition übernehmen würde. Die Nummer 1 im Jahres-Race stellt sich schon lange. "Ich will es etwas besser machen als das letzte Mal hier", sagte sie.

Im Vorjahr hatte Sabalenka nicht in Wimbledon spielen dürfen, "darüber war ich sehr traurig", erklärte sie. Sie habe damals vor der Rasensaison habe sie nicht ihr bestes Tennis gespielt, Probleme mit dem Aufschlag gehabt, mit ihren Emotionen. Und die Zeit genutzt, besser zu spielen.

Mit Erfolg: Sabalenka gewann Anfang des Jahres die Australian Open, ihr erstes Major. Und spielt seither extrem konstant. Mit Gegnerin Jabeur habe sie vorm Turnier trainiert und gefühlt, dass Jabeur ein gutes Wimbledon hinlegen werde. "Sie hat unglaublich gespielt im Training!"

Ons Jabeur will es besser machen

Gegnerin Ons Jabeur hat im Vorjahr schon mal die Finalerfahrung gemacht, allerdings verloren. "Ich konnte mir dieses Match nicht mehr anschauen", gestand sie. Im Viertelfinale nun aber hat sie Revanche an Elena Rybakina genommen. "Ich bin eine andere Spielerin als vor einem Jahr", sagte sie - damals sei sie emotional und körperlich müde gewesen vorm Finale. "Aber ich bereue nicht, was damals passiert ist. Vielleicht hat es so sein sollen."

Nun also die neue Chance auf ein Endspiel.

Im direkten Vergleich: Liegt Sabalenka mit 3:1 gegen Jabeur vorne.

Wann spielt Sabalenka gegen Jabeur?

Das Halbfinale zwischn Aryna Sabalenka und Ons Jabeur ist als zweites Match nach 14.30 Uhr auf dem Centre Court angesetzt. Im TV und Livestream seit ihr über Sky / WOW dabei, im Liveticker bei uns!