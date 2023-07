Wimbledon: Ons Jabeur revanchiert sich für Finalniederlage gegen Rybakina

Ons Jabeur hat erneut das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Sie schlug in einer Neuauflage des Vorjahresendspiels Elena Rybakina in drei Sätzen.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 16:41 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur

6:7 (5), 6:4 und 6:1 gewann eine hochkonzentrierte und energische Ons Jabeur auf dem Centre Court - dort, wo sie im vergangenen Jahr eine bittere Niederlage hatte einstecken müssen.

Damals hatte Rybakina gesiegt, gegen eine am Ende nervöse Jabeur; diesmal kam sie aber stark zurück, nach einem vergebenen Satzball im ersten Durchgang. Vor allem im dritten Satz gelang Jabeur alles.

"Viele Gefühle", habe sie durchlebt, so Jabeur. "Speziell gegen jemanden zu spielen, der so gut aufschlägt, ist es schwierig." Sie habe alle Emotionen durchgemacht, war aufgedreht, dann ruhig. "Ich musste offensiv spielen, weil man gegen sie nicht so locker drangehen kann."

Jabeur überraschte diesmal tatsächlich, indem sie das Tempo von Rybakina mitging. Und am Ende dabei die bessere Spielerin war.

Im Halbfinale trifft sie auf Aryna Sabalenka, die zuvor gegen Madison Keys mit 6:2, 6:4 gewonnen hatte.

"Sie ist eine fantastische Spielerin. Spielt sehr schnell, wie Elena. Sie ist aktuell die Nummer 1 im Race, es wird ein schwieriges Match", so Jabeur mit der Aussicht auf den Donnerstag. "Ich hoffe, das Publikum ist auf meiner Seite." Was die Zuschauer mit einem gigantischen Applaus goutierten.

Im direkten Vergleich führt Sabalenka hier mit 3:1.