Wimbledon: Ashleigh Barty kehrt zurück - als Legende!

2, die nach ihrem Erfolg bei den Australian Open 2022 als Weltranglisten-Erste ihre Karriere beendet hatte, wird in diesem Jahr beim Legenden-Wettbewerb in Wimbledon aufschlagen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.06.2024, 11:50 Uhr

© Getty Images Ashleigh Barty mit der Wimbledon-Trophäe aus dem Jahr 2021

Wimbledon und Ashleigh Barty - das war ja eigentlich immer ein Match made in Heaven. Denn die Spielanlage der Australierin mit dem starken Aufschlag, dem bissigen Slice und dem grandiosen Volleyspiel waren ja wie prädestiniert für Erfolge in SW19. Dennoch hat es einige Zeit gedauert, bis Party dann im Jahr 2021 mit einem Endspiel-Erfolg gegen Karolina Pliskova auch wirklich in Wimbledon zugeschlagen hat.

Wenige Monate später war die Karriere dann aber auch schon vorbei. Denn nach dem Heimsieg in Melbourne Anfang 2022 verabschiedete sich Ashleigh Barty bester Laune und ziemlich überraschend aus dem Tenniszirkus, wurde Mutter - und hegt keine Ambitionen auf ein Comeback.

ABCD ist wieder da

Und dennoch dürfen sich die Tennisfans auf ein Wiedersehen mit Party freuen. Denn sie wird gemeinsam mit ihrer langjährigen Partnerin Casey Dellacqua am Legenden-Turnier in Wimbledon teilnehmen. Barty und Dellacqua haben gemeinsam ja auch vier Major-Endspiele erreicht.

Die Verkündigung des bevorstehenden Auftritts übernahm Casey Dellacqua gleich selbst: „Ich darf bekanntgeben, dass die Band wieder zusammen ist - ABCD“, erklärte Delllacqua - mit einer Referenz an ihre Initialen und die ihrer Spielpartnerin.