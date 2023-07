Wimbledon: Auch Alexander Zverev darf erst Donnerstag ran

Der Regen hat den Zeitplan in Wimbledon auch am Mittwoch durcheinander gebracht. Leidtragender unter anderem: Alexander Zverev. Der muss auf sein Erstrundenspiel noch einen weiteren Tag warten.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2023, 20:35 Uhr

Das gab der All England Club am Mittwochabend bekannt.

Regen hatte den Start in den Tag erneut verschoben - und dann ging das vor Zverev angesetzte Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Dominic Thiem in den fünften Satz. Die Folge: Zverev spielt erst am Donnerstag sein Auftaktspiel gegen Gijs Brouwer aus den Niederlanden.

Eigentlich hätte Zverev schon am Dienstag spielen müssen, da jedoch fiel fast der gesamte Spieltag auf den Außenplätzen ins Wasser.

Wann Zverev am Donnerstag genau spielt? Ist noch nicht raus (wie berichten später hier).

Neben Zverev sind unter anderem auch Jule Niemeier und Stan Wawrinka von weiteren Verschiebungen betroffen.

Die gute Nachricht: Am Donnerstag soll's keinen Regen geben, dafür Sonne und bis zu 22 Grad.

