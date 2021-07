Wimbledon: Auch Pliskova und Barty erreichen erstmals das Viertelfinale

Karolina Pliskova zeigt sich in Wimbledon weiterhin in bestechender Form. Auch Ashleigh Barty kommt so langsam ins Rollen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2021, 15:45 Uhr

© Getty Images Karolina Pliskova

Karolina Pliskova, ehemalige Nummer 1 und US-Open-Finalistin 2016, steht erstmals im Viertelfinale von Wimbledon. Die Tschechin schlug Berlin-Siegerin Liudmila Samsonova mit 6:2 und 6:3.

Pliskova hatte, trotz dreier Turniersiege auf Rasen, noch nie die Runde der letzten Acht an der Church Road erreicht, nach ihrem überschaubaren Jahr 2021 war damit auch nicht zwingend zu rechnen. Nun steht die 29-Jährige aber genau dort, und das ohne Satzverlust. Pliskova lag dabei früh mit einem Break in Rückstand, nach dem 1:2 aber stieg die Fehleranzahl ihrer Gegnerin immer weiter an, während Pliskova sich überraschenderweise als die Geduldigere erwies.

Ashleigh Barty nimmt Krejcikova raus

Ebenfalls erstmals im Viertelfinale von Wimbledon steht die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty. Die Juniorinnensiegerin aus 2011, die sich in der ersten Woche durchkämpfen musste, gewann gegen die amtierende French Open-Siegerin Barbora Krejcikova mit 7:5 und 6:3, auch wenn sie zunächst einen 2:4-Rückstand in Durchgang eins wettmachen musste.

Zuvor hatten bereits Ons Jabeur und Aryna Sabalenka das Viertelfinale erreicht.

Nachher am Start: Angelique Kerber, die auf Cori Gauff trifft (hier im Liveticker).