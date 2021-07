Wimbledon: Ons Jabeur nach Sieg über Swiatek im Viertelfinale

Ons Jabeur hat erstmals das Viertelfinale in Wimbledon erreicht. Auch Aryna Sabalenka ist weiter.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2021, 15:37 Uhr

© Getty Images Ons Jabeur

Jabeur gewann gegen Iga Swiatek mit 5:7, 6:1, 6:1 und hat damit zum ersten Mal die Runde der letzten Acht in Wimbledon erreicht. Jabeur hatte hierbei bereits mit 5:3 in Durchgang eins geführt, bevor Swiatek sich den Eröffnungsdurchgang doch noch schnappte. Danach aber spielte nur noch die Tunesierin, wenn auch etwas anders als in ihren bisherigen Spielen. "Ich muss ja etwas abwechseln, jeder weiß mittlerweile, dass ich viele Stopps spiele", scherzte sie nach ihrem Sieg. "Aggressiv zu sein, das war heute der Schlüssel."

Jabeur hatte in Runde 3 bereits Garbine Muguruza besiegt.

In Bimingham hatte Jabeur im Juni ihr erstes WTA-Turnier gewonnen.

Sabalenka mit ersten Major-Viertelfinale

Jetzt wartet die an zwei gesetzte Aryna Sabalenka. Die 23-Jährige aus Belarus hat endlich ihre erstes Viertelfinale bei einem Majorturnier erreicht, mit einem 6:3, 4.6 und 6:3 über Elena Rybakina.

Sabalenka, aktuell Weltranglisten-Vierte, hatte bislang auf WTA-Ebene überzeugt und weist hier zehn Turniersiege vor, bei Grand Slams hatte sie jedoch nie die Runde der letzten Acht erreicht.

Alle aktuellen Spiele in den Livescores!

Das Einzel-Draw der Damen