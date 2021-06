WTA Birmingham: Ons Jabeur gewinnt und schreibt Geschichte

Ons Jabeur (WTA-Nr. 24) hat ihren ersten Titel auf der WTA-Tour gewonnen - als erste Spielerin aus Tunesien.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.06.2021, 16:40 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

Ons Jabeur

Ons Jabeur hat Geschichte geschrieben und als erste Tennisspielerin aus Tunesien ein WTA-Turnier gewonnen. Die 26-Jährige schlug im Finale des WTA-Events in Birmingham Daria Kasatkina mit 7:5, 6:4.

Bereits zwei Mal war Jabeur in einem Finale gestanden, 2018 in Moskau und 2021 in Charleston, beide Male verlor sie - in Moskau übrigens gegen ihre heutige Gegnerin Kasatkina in knappen drei Sätzen.

Kasatkina als Wolverine

Im Birmingham-Finale servierte Jabeur den ersten Durchgang im zweiten Versuch aus und zog im zweiten Durchgang mit Doppelbreak davon. Kasatkina indes musste eine etwas untypische Verletzungspause nehmen, nachdem sie sich den linken Halsbereich wund gekratzt hatte.

Jabeur kann noch den Doppelschlag landen, denn sie steht auch im Doppel im Finale. An der Seite von Ellen Perez trifft sie auf Lucie Hradecka/Marie Bouzkova. Auch hier spielt sie um ihren ersten Turniersieg auf WTA-Ebene.