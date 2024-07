Wimbledon: Barbora Krejcikova - Überraschung mit kleiner Ansage

Mit Barbora Krejcikova hat Wimbledon eine überraschende Siegerin. Das stimmt genau genommen nur zum Teil.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2024, 23:48 Uhr

© Getty Images Grand-Slam-Titel Nummer zwei für Barbora Krejcikova.

Barbora Krejcikova ist die Wimbledonsiegerin des Jahrgangs 2024. Die an Position 31 gesetzte Tschechin war schon bei ihrem Triumph vor drei Jahren im Stade Roland-Garros eine Überraschungssiegerin. Einen weiteren Triumph hätten der 28-Jährigen im Einzel nicht mehr viele Fans zugetraut. Noch weniger in Wimbledon, wo es bisher maximal bis in Achtelfinale ging.

Schaut man genauer auf die Karriere von Barbora Krejcikova, dann ist das Spielgefühl für das satte Grün, zumindest in den ersten Turniertagen ist viel Grün vorhanden, durchaus aus den Statistiken erkennbar. Bereits zweimal triumphierte die Rechtshänderin an der Church Road im Doppel und bewies Fähigkeiten. Es ist also eher eine Überraschung mit Ansage, die sich bei genauem Hinsehen erkennen lässt.

Krejcikova zusammengerechnet mit zwölf Majortiteln

Insgesamt kommt die ehemalige Nummer eins der Doppelweltrangliste zusammengerechnet auf 12 Grand-Slam-Titel. Neben den beiden Einzeltriumphen triumphierte Krejcikova siebenfach im Doppelwettbewerb und krönte sich zur dreifachen Majorsiegerin Mixed.

Immer wieder wirkte der Einzeltriumph in Paris vor drei Jahren wie ein Ausreißer. Dabei ging es auch im Einzel bereits bis auf den zweiten Platz der Weltrangliste. Im Jahr 2021 reihte Barbora Krejcikova neben Paris noch die Goldmedaille in Tokio und viele weitere gute Ergebnisse ein. Mit ihrem Triumphzug in Wimbledon ist sie nun mehr als die einmalige Ausreißerin mit dem Schwerpunkt auf das Doppel. Ein möglicher dritter Einzel-Titel könnte trotzdem wieder eine echte Überraschung werden.