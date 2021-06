Wimbledon: "Bereit, ihren Titel zu verteidigen" - Simona Halep dürfte rechtzeitig fit werden

Simona Halep dürfte für ihre anstehende Titelverteidigung beim Rasenklassiker in Wimbledon rechtzeitig fit werden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.06.2021, 16:53 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Simona Halep dürfte für Wimbledon rechtzeitig fit werden

Nach den Absagen zahlreicher Topstars für die Olympischen Spiele in Tokio dürfen sich die Tennisfans aller Voraussicht nach zumindest im Wimbledon über den Start einer weiteren Weltklasseathletin freuen: Einem Start der Weltranglistendritten Simona Halep im Südwesten Londons sollte nach ihrer Verletzung an der linken Wade offenbar nichts mehr im Weg stehen.

Denn wie die Rumänin via Twitter mitteilte, befindet sie sich bereits an der Church Road und bereitet sich dort auf das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres vor. Mit den Worten "bereit, ihren Titel zu verteidigen" wurde die Siegerin des Jahres 2019 von den Veranstaltern über die sozialen Medien begrüßt.

Etwas Vorsicht ist allerdings noch geboten, denn Halep sagte ihren Start am WTA-250-Turnier in Bad Homburg in der vergangenen Woche trotz mehrerer Trainingseinheiten vor Ort kurz vor der Auslosung noch ab. "Es hat sich herausgestellt, dass meine Wade leider doch noch nicht belastbar genug für den Start bei einem Turnier ist", meinte die 29-Jährige vor wenigen Tagen.

In Wimbledon soll sich Geschichte nun aber nicht wiederholen. Zudem hat Halep noch eine Woche Zeit, um für ihr Auftaktmatch bereit zu sein: Aufgrund ihres Status als Titelverteidigerin wird die Rumänin erst am Dienstag ins Turniergeschehen eingreifen.