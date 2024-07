Wimbledon: Carlos Alcaraz bezwingt Tommy Paul in vier Sätzen

Carlos Alcaraz hat im Viertelfinale von Wimbeldon nach Satzrückstand gegen Tommy Paul 5:7, 6:4, 6:2, 6:2 gewonnen. In der Runde der letzten vier Spieler wartet nun Daniil Medvedev.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.07.2024, 19:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz musste sich gegen Tommy Paul ordentlich strecken.

Hier das Match komplett Re-Live im Ticker

Die Fans auf Court No. 1 staunten nicht schlecht, als nach 73 Minuten Tommy Paul die Satzführung gegen Carlos Alcaraz festmachen konnte. Das Ende eines Satzes, in dem beide Kontrahenten zu Beginn Breaks tauschten, dann jedoch der Weltranglistendritte stets zu weiteren Möglichkeiten kam. Nutzen konnte diese dann der US-Amerikaner, der beim Stand von 6:5 mit dem ersten Versuch zum Satzgewinn zuschlug.

Der zweite Durchgang verlief zu Beginn ähnlich. Wieder folgte auf das Break von Tommy Paul das direkte Rebreak. Carlos Alcaraz stabilisierte fortlaufend sein Spiel und nahm seinem Kontrahenten erneut den Aufschlag zum 4:3 ab. Der folgende Satzausgleich ließ den Titelverteidiger dann noch dominanter werden. Trotz eines Aufschlagverlustes ging der dritte Spielabschnitt deutlich an den Spanier, da Paul nun mehr eigene Fehler produzierte.

Alcaraz trifft im Halbfinale auf Medvedev statt Sinner

Auch im vierten Satz setzte sich diese Tendenz fort. Der Sieger des Vorbereitungsturniers im Queen's Club konnte an sein Niveau der ersten ca. 100 Spielminuten nicht mehr anknüpfen und geriet mit einem Doppelbreak endgültig ins Hintertreffen. Die Vorentscheidung in der Partie, die der sich stetig steigernde Carlos Alcaraz nach 3:12 Stunden Spielzeit erfolgreich beendete.

Damit spielt Carlos Alcaraz am Freitag sein zweites Wimbledon-Halbfinale und ist von einer Titelverteidigung nur noch zwei Siege entfernt. Im Gegensatz zum ewarteten Aufeinandertreffen mit Jannik Sinner, kommt es nun zum Schlagbatausch mit Daniil Medvedev, der den Weltranglistenersten überraschend bezwingen konnte. Das Duell ist die Neuauflage des letztjährigen Halbfinals, das Alcaraz auf dem Weg zum Titel in drei Sätzen gewinnen konnte. 2021 siegte noch Daniil Medvedev in drei Sätzen in der zweiten des Rasenklassikers.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon