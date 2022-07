Wimbledon: Carlos Alcaraz lässt Oscar Otte keine Chance

Der Shootingstar war eine Nummer zu groß: Oscar Otte hat in der dritten Runde in Wimbledon chancenlos gegen den spanischen Teenager Carlos Alcaraz verloren.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 01.07.2022, 20:56 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz

Das 3:6, 1:6, 2:6 dauerte nur 98 Minuten, dabei hatte sich Otte auf Rasen "gute Chancen" gegen die Tennis-Sensation dieser Saison ausgerechnet.

Immerhin war Otte in Abwesenheit des Olympiasiegers Alexander Zverev (Hamburg) die deutsche Nummer eins und erstmals bei einem Grand Slam gesetzt. Dazu fremdelte Alcaraz zumindest in der ersten Runde gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) etwas mit dem Rasen und vermied nur knapp ein frühes Aus.

Doch gegen den Kölner Otte, immerhin zuletzt Halbfinalist bei den Rasenturnieren in Stuttgart und Halle/Westfalen, zeigte der 19-Jährige, wie schnell er lernt - und immer wieder, wie schnell er sprintet. Über Alcaraz' Athletik konnte Otte oftmals nur staunen.

Alcaraz: Bestes Match auf Rasen

"Das war das beste Match, das ich auf Rasen bislang gespielt habe", erklärte Alcaraz im Anschluss entsprechend.

Der 28-jährige Otte war als einziger Deutscher bei den Männern in die dritte Runde eingezogen. Sieben waren am Montag gestartet, neben Otte hatte im All England Club nur Qualifikant Maximilian Marterer (Nürnberg) die zweite Woche erreicht.

Alcaraz trifft nun auf Jannik Sinner: Er schlug John Isner mit 6:4, 7:6 (3) und 6:3 und steht damit erstmals im Achtelfinale von Wimbledon

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon