Wimbledon: Carlos Alcaraz nach Anfangsproblemen sicher in Runde drei

Carlos Alcaraz ist mit einem 7:6 (5), 6:2 und 6:2 gegen Aleksandar Vukic in die dritte Runde des Wimbledon-Turniers 2024 eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2024, 17:53 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Wimbledon 2024 in Runde drei

Schön langsam kommt Carlos Alcaraz in Wimbledon ins Rollen: Der spanische Titelverteidiger hatte im ersten Satz mit Aleksander Vukic zwar durchaus seine Probleme, setzte sich dann aber doch mit 7:6 (5), 6:2 und 6:2 ohne größere Probleme durch. Der an Position drei gesetzte Spanier spielt am Freitag gegen Frances Tiafoe, der gegen Borna Coric ebenfalls in drei Sätzen gewann.

Der Mittwoch stand auf den Außenplätzen erneut im Zeichen leichter Regenschauer - sodass der Spielbetrieb fast zeitgleich mit jenem auf dem Court 1 aufgenommen werden konnte.Dort hatte Alcaraz nicht lange zu warten - denn Coco Gauff machte mit der rumänischen Qualifikantin Anca Todoni beim 6:2 und 6:1 kurzen Prozess.

Spannender ging es da unter freiem Himmel auf Court 2 zu. Da führte Fabio Fognini nach zwei Satzgewinnen auch in Durchgang drei gegen Casper Ruud schon mit zwei Breaks - musste aber noch eine Ehrenrunde einlegen. Auch ganz am Ende zitterte Fognin noch einmal die Hand - er gewann aber mit 6:4, 7:5, 6:7 (1) und 6:3.

Hier das Einzel-Tableau der Männer