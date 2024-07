Wimbledon: Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream, Liveticker

Wimbledon-Titelverteidiger Carlos Alcaraz trifft im Halbfinale auf Daniil Medvedev - ab 14.30 Uhr im Livestream bei Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.07.2024, 14:34 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev

Carlos Alcaraz war nicht völlig überzeugend ins Wimbledonturnier 2024 gestartet, gegen Frances Tiafoe musste er früh über fünf Sätze gehen. Aber wenn's drauf ankam, war “Carlitos” da - “ich bin sehr zufrieden mit dem Level, das ich spiele”, sagte er nach seinem Viersatzsieg über Tommy Paul im Viertelfinale.

Gegen Daniil Medvedev sei es die große Schwierigkeit, dass der an jeden Ball rankomme, lobte Alcaraz. “Er ist wie eine Wand. Jeder Ball kommt zurück. Ich kann noch so einen unfassbaren Schlag machen, der Ball kommt wieder. Es ist schwierig, mit diesem Gedanken im Kopf zu spielen."

Alcaraz: Winner aus jeder Lage

Daniil Medvedev hatte vorher Alcaraz' Fähigkeit gelobt, aus jeder Position des Platzes einen Winner zu schlagen - schön sei es, dass seine Gegner das von ihm denken würden, so Alcaraz.

Konkret erklärte “Meddy”, dass “alles” speziell sei beim Spanier. Man könne nur versuchen, ihm das Leben schwer zu machen, jeden Schlag so gut auszuführen wie möglich. “Vielleicht riskiert er dann und macht einen Fehler.”

Aber das Spezielle sei, dass nicht viele Spieler diese Fähigkeit hätten. “Bei vielen Spielern: Wenn man da cross spielt, ist die Chance geringer, dass sie einen Winner die Linie entlang spielen. Und so weiter. Carlos kann tun, was er will, und das macht es schwierig, gegen ihn zu spielen.”

Alcaraz im H2H vorne

Im direkten Vergleich liegt Alcaraz mit 4 zu 2 gegen Medvedev vorne. In Wimbledon steht es 1 zu 1: 2021 gewann Medvedev in drei glatten Sätzen, 2023 siegte Alcaraz fast genauso entspannt.

Wo kommt Alcaraz gegen Medvedev?

Das Halbfinale zwischen Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev ist für 14.30 Uhr angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!