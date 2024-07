Wimbledon: Comeback des Jahres? Machac dreht 0:5-Rückstand im fünften Satz

Tomas Machac hat am Mittwoch das wohl größte Comeback des Jahres hingelegt. Der Tscheche lag in der ersten Wimbledon-Runde gegen David Goffin im fünften Satz bereits mit 0:5 zurück, verließ den Platz aber doch noch als Sieger.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 03.07.2024, 23:46 Uhr

© Getty Images Tomas Machac qualifizierte sich für die zweite Runde

Houdini-Akt von Tomas Machac! Der Tscheche holte gegen David Goffin im fünften Satz einen 0:5-Rückstand auf und durfte letztlich doch noch über den Einzug in die zweite Wimbledon-Runde jubeln. Letztlich setzte sich Machac gegen den belgischen Lucky Loser mit 3:6, 3:6, 6:4, 6:1 und 7:6 (5) durch.

Machac stand während des gesamten Matches, das sich über zwei Tage erstreckte, mit dem Rücken zur Wand. Noch weit vor seinem sensationellen Comeback im Entscheidungssatz hatte der 23-Jährige im dritten Durchgang gleich dreimal einen Break-Rückstand kompensiert.

Einen Matchball musste Machac, der in der ersten Runde ursprünglich auf Andy Murray getroffen wäre, übrigens nicht abwehren. Für den Weltranglisten-39. geht es bereits am Donnerstag in der zweiten Runde gegen den Russen Roman Safiullin weiter.

Der Wimbledon-Viertelfinalist von 2023 schaffte seinerseits in der ersten Runde ebenfalls ein beeindruckendes Comeback. Safiullin schlug den an Position 26 gesetzten Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:7 (5), 3:6, 7:5, 6:3 und 6:4.