Wimbledon: Damen-Doppel-Finale zwischen Kudermetova/Mertens und Hsieh/Ostapenko

Die Besetzung des Damen-Doppel-Finals in Wimbledon steht fest: Veronika Kudermetova und Else Mertens treffen überraschend auf Su-Wei Hsieh und Jelena Ostapenko.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.07.2025, 20:57 Uhr

© Getty Images

Elise Mertens und Veronika Kudermetova haben bereits am frühen Nachmittag mit einer kämpferischen Leistung das Finale im Damen-Doppel von Wimbledon erreicht. Nach einem schwachen Start setzten sich die Belgierin und ihre russische Partnerin im Halbfinale mit 3:6, 6:0, 6:3 gegen Olivia Gadecki (Australien) und Desirae Krawczyk (USA) durch. Besonders im zweiten Satz demonstrierten Mertens und Kudermetova ihre Klasse, dominierten die Ballwechsel klar und ließen ihren Gegnerinnen keine Chance. Für Elise Mertens ist es die Rückkehr auf eine vertraute Bühne: Bereits 2021 gewann sie an der Seite von Su-Wei Hsieh (Taiwan) den Titel an der Church Road – damals übrigens im Finale gegen Kudermetova.

Im zweiten Halbfinale kam es zu einer kleinen Überraschung: Die an Nummer eins gesetzten Katerina Siniakova (Tschechien) und Taylor Townsend (USA) unterlagen der erfahrenen Kombination Hsieh und Jelena Ostapenko mit 5:7, 4:6. Hsieh, die mit 39 Jahren zu den erfahrensten Spielerinnen auf der Tour zählt, präsentierte sich einmal mehr als Meisterin des Doppels, während Ostapenko ihre explosive Spielweise geschickt einsetzte, um das favorisierte Duo Siniakova/Townsend unter Druck zu setzen. Vor allem in den engen Momenten bewiesen Hsieh und Ostapenko Nervenstärke und verwandelten ihre Chancen konsequent.

Damit treffen im Finale zwei Teams mit wirklich völlig unterschiedlichen Voraussetzungen aufeinander: Während Mertens und Kudermetova als konstanter Faktor durch das Turnier marschierten und auf ein eingespieltes, kontrolliertes Doppel setzen, kombinieren Hsieh und Ostapenko Erfahrung und unorthodoxes Tempo mit aggressiven Akzenten von der Grundlinie. Für Hsieh wäre es der vierte Wimbledon-Titel, für Ostapenko der erste im Doppel.

