Wimbledon: Daniel Altmaier - „Ich muss auf Rasen fokussierter Tennis spielen“

Daniel Altmaier eröffnet seine Wimbledon-Kampagne 2025 am Montag gegen Gabriel Diallo eröffnen. Vor Turnierbeginn gibt sich der deutsche Davis-Cup-Spieler aufgeräumt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.06.2025, 11:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Daniel Altmaier hat in Wimbledon kein einfaches Los erwischt

Lediglich drei deutsche Männer stehen im Hauptfeld von Wimbledon 2025, neben Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff hat nur noch Daniel Altmaier einen Platz im 128er-Raster sicher. Das Trio wird bereits am morgigen Montag im Einsatz sein, Struff und Altmaier sogar gleich unmittelbar aufeinander folgend auf dem Court 8.

Daniel Altmaier hat zuletzt in Roland-Garros zum Auftakt Taylor Fritz geschlagen, es letztendlich bis ins Achtelfinale geschafft. Dort war für den 26-Jährigen gegen Frances Tiafoe Schluss. Danach gab es in HalleWestfalen und auf Mallorca zwei Auftritte bei Rasenturnieren. In Halle kam das Aus gleich zu Beginn gegen den späteren Finalisten Daniil Medvedev, bei den Mallorca Championships nach einem Auftakterfolg über Fabio Fognini im Achtelfinale gegen Corentin Moutet.

Altmaier kennt Diallo vom Davis Cup

Vor Turnierbeginn in Wimbledon gab sich Altmaier im Gespräch mit tennisnet zuversichtlich. Auch wenn ihm mit Gabriel Diallo der frisch gekürte Champion von ´s-Hertogenbosch als Erstrundengegner zugelost wurde. „Es hilft natürlich, dass ich gegen ihn auch im Davis Cup gespielt habe. Man weiß ein bisschen, was auf einen zukommt, was ein ideales Spiel ist, wenn der sich nicht so gut fühlt“, so Altmaier. Den Lauf von Diallo in ´s-Hertogenbosch hat er mitverfolgt, aber auch da hätte es schon in den frühen Runden für den Kanadier vorbei sein können. Gerade auf Rasen sei alles ganz knapp beinander.

Wie er sich selbst auf Gras fühle? „Man weiß, dass meine Waffen auf Asche sind, in einem Spiel die Höhen zu wechseln. Das ist dann mal mit höherem Spin, mal schneller, flacher, mal mit Slice. Ich finde, dass ich hier auf Rasen definitiv intelligenter und auf fokussierter Tennis spielen muss. Das ist das, was ich aus dem letzten Jahr mitnehme, auch aus meinen Matches jetzt in der Vorbereitung. Gegen Medvedev habe ich nicht schlecht gespielt, aber dann gehen drei, vier Punkte weg. Und jetzt in Mallorca habe ich mich im Großen und Ganzen sehr gut gefühlt. Und dann verlierst du trotzdem 6:7, 6:7, wo man denkt: Man ist eigentlich da und dann hat man das Match verloren mit zwei, drei Fehlern - oder wo man dann ein bisschen passiver wurde. Und da braucht es genau diesen Fokus.“ Den Daniel Altmaier am Montag gegen Gabriel Diallo hoffentlich haben wird.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon