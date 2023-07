Wimbledon: Daniil Medvedev beendet Eubanks-Traumreise im Viertelfinale

Daniil Medvedev hat den Traum-Lauf von Christopher Eubanks in Wimbledon gestoppt. Im Viertelfinale siegte er in fünf Sätzen.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 12.07.2023, 19:25 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev

Dabei sah es einige Zeit danach aus, als könnte Eubanks noch ein weiteres Kapitel in Sachen "Ich hab Spaß, ich mag Gras" schreiben: 2:1-Sätze nämlich führte er gegen Daniil Medvedev zwischenzeitlich. Am Ende aber siegte "Meddy" mit 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (4) und 6:1.

Eubanks, wieder mit Unterstützung von Coco Gauff in der Box, zeigte dabei nach wackeligem Beginn wieder mal eine tolle Leistung, spielte sich aggressiv und dabei mit nur wenigen Fehlern zur 2:1-Satzführung. Im vierten Durchgang dann aber zeigte sich Medvedev wieder hochkonzentriert, danach schien Eubanks' Glaube etwas gebrochen: Drei Vorhandfehler, einen Doppelfehler produzierte er direkt zu Beginn des fünften Satzes, Medvedev holte sich schnell das 4:0. Und stand kurz später als Sieger fest.

Seine Bilanz: 52 Gewinnschläge bei nur 13 Fehlern ohne Not - stark!

"Das heißt: Nächstes Match spiele ich auf dem Centre Court", so Medvedev. Es ist dann das erste Mal in diesem Jahr.

Medvedev von der Rolle

Medvedev hatte zwischenzeitlich etwas den Faden verloren, sich mit Schiedsrichter Damien Dumusois angelegt und sich eine Verwarnung abgeholt. "Es gab einen Moment, als ich wirklich mein Spiel verloren habe. Er hat dann gut gespielt. Im dritten habe ich mich dann gesammelt, das hat mir für den vierten Satz geholfen", sagte er. Am Freitag nun geht es gegen Carlos Alcaraz oder Holger Rune.

Und da? Sei wie immer das Service wichtig. "Ich muss gut aufschlagen", so Meddy, das sei auf Gras eh entscheidend. "Man kann noch so gut spielen und dann doch in drei Tiebreaks verlieren."

Eubanks indes verabschiedet sich erhobenen Hauptes aus London. Er hat erstmals die Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht, wird im ATP-Ranking an den Top 30 schnuppern. Nach einem Jahresbeginn außerhalb der Top 100 ein tolles Ergebnis.

Als Viertelfinalist ist er zudem lebenslang Mitglied im Last-8-Club. Lecker Tee trinken darf er in Wimbledon damit jederzeit.