Wimbledon: Daniil Medvedev hat den Rasen verstanden

Daniil Medvedev steht nach seinem Sieg gegen Jannik Sinner erneut im Wimbledon-Halbfinale und beweist damit endgültig sein Verständnis für den Rasen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 09.07.2024, 20:31 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev steht erneut im Halbfinale von Wimbledon.

3:54 Stunden benötigte Daniil Medvedev für seinen Coup gegen Jannik Sinner. Mit seinem Fünfsatzerfolg gegen den Weltranglistenersten steht die Nummer eins aus Russland nach 2023 zum zweiten Mal im Halbfinale in Wimbledon. Erneut heißt der Gegner am kommenden Freitag Carlos Alcaraz, der sich vor zwölf Monaten in drei Sätzen durchsetzte und anschließend die Trophähe in die Höhe reckte.

Dasselbe Ziel verfolgt auch Daniil Medvedev, der sich nach vielen Problem in den ersten Jahren seiner Karriere mit dem Rasen als Spieluntergrund angefreundet hat. “Ich wusste, dass es ein hartes Match wird, wenn ich Jannik schlagen will”, gab der US-Open-Sieger von 2021 nach dem Match zu Protokoll. Schon der Fünfsatzerfolg ist eine Überraschung, spielte der Südtiroler zuletzt doch das beste Rasentennis der favorisierten Spieler. Ein deutlicherer Erfolg hätte wohl bedeutet, dass Medvedev langsam zum Rasenspezialisten taugt. Eine Bezeichnung, die vor einigen jahren noch weit entfernt schien.

Medvedev spielt neuntes Grand-Slam-Halbfinale

Nun wirkt der Rasen in der Tat wie ein Untergrund, auf dem Daniil Medvedev gegen jeden Spieler dominieren kann. Bereits zum neunten Mal steht der 29-Jährige in der Vorschlussrunde eines Grand Slams, unterlag bisher nur zwei Mal in der Runde der letzten vier Spieler. Nach den US Open 2020 eben vor einem Jahr gegen Carlos Alcaraz.

Die aktuellen Auftritte lassen versprechen, dass das Duell am Freitag enger wird als im letzten Jahr. Der Eindruck des Matches gegen Jannik Sinner lässt zumindest einen Krimi um den Einzug in das diesjährige Endspiel vermuten. Auch ein Erfolg gegen den Titelverteidiger wäre keine Sensation mehr.

