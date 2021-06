Wimbledon: David Goffin sagt Start wegen Sprunggelenksverletzung ab

David Goffin wird aufgrund einer Sprunggelenksverletzung nicht am Rasenklassiker in Wimbledon teilnehmen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 19.06.2021, 20:16 Uhr

© GEPA Pictures David Goffin wird nicht in Wimbledon spielen

Die schlechten Nachrichten für die Veranstalter des Rasenturniers in Wimbledon reißen nicht ab: Nach Rafael Nadal und Naomi Osaka sagte nun auch David Goffin seine Teilnahme am dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres ab.

Grund dafür ist eine Sprunggelenksverletzung, die sich der Belgier beim ATP-500-Event in Halle/Westfalen zuzog. Goffin war in der Erstrundenpartie gegen Corentin Moutet im zweiten Satz zu Sturz gekommen und musste vor Beginn des dritten Durchgangs aufgeben.

Derzeit, so der Weltranglisten-13., sei auch noch nicht abzusehen, wie lange die Zwangspause dauern werde. Das erklärte Ziel sind für Goffin nun die am 24. Juli beginnenden Olympischen Spiele in Tokio.