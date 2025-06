Wimbledon: Der Ernstfall muss auch bei Hitze geprobt werden

Die Wetter-Prognose für die erste Woche in Wimbledon 2025 ist prächtig. Das Ballpersonal hat sich dennoch auf die Möglichkeit einer Regenpause einstellen müssen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2025, 14:48 Uhr

© privat/tennisnet Im Zweifel wird auch der Schiedsrichter auf dem Stuhl mit vom Court geschoben

Alter Witz von Otto Waalkes: „Es wird wärmer oder kälter - das hängt vom Wetter ab.“ Und nirgendwo hängt der Spielbetrieb mehr davon ab als in Wimbledon. Die gute Nachricht: Die Vorhersagen verkünden eine sehr trockene und heiße Woche. Aber für den Fall der Fälle will man ja doch vorbereitet sein.

Wenn man nun also am Sonntag zwischen den Championship Courts hin und her flaniert ist, dann hat man dort nicht etwa Profis am letzten Feinschliff vor dem Turnierstart arbeiten sehen. Sondern die Armada an Ballkindern (?), die Netze abgebaut, Schiedsrichterstühle verschoben und Planen über die Plätze gerollt haben. Bei Temperaturen nördlich der 30 Grad.

© privat/tennisnet Auch bei mehr als 30 Grad muss das Planenauflegen geübt werden

Cliff Richards unterhielt die Fans

Das alles geht innerhalb weniger Sekunden von statten, in der Regel wird auch der Umpire auf seinem Stuhl vom Platz geschoben. Was naturgemäß nur für die Außenplätze gilt: Der Centre Court und der Court 1 sind da fein raus - wenn die Veranstalter heraufziehende Wolken richtig deuten. Und die Dächer rechtzeitig schließen.

Das mag auf der einen Seite ein bisschen nach Wettbewerbsverzerrung klingen, aber das war ja schon immer so: wer sich erinnern kann: 2016 hatte Roger Federer schon die dritte Runde erreicht, da waren ein paar Erstrunden-Matches noch gar nicht abgeschlossen. Vor neun Jahren gab es auch nur einen überdachten Court. Ein weiterer soll ja im Zuge des großen Umbaus des Wimbledon Parks kommen, da sind aber noch ein paar rechtliche Hürden zu nehmen.

Für die TV-Zuschauer und jene, die Tickets für Centre und Court 1 haben, ist die aktuelle Situation angenehm. Und selbst die ganz großen Traditionalisten werden jene Tage, an denen Cliff Richards von der königlichen Tribüne aus die Fans mit einem Spontanständchen unterhalten hat, während über dem Centre Court ein Zelt aufgespannt war, nicht besonders stark vermissen. Oder doch?