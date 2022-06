Wimbledon: Djokovic, Murray & Alcaraz - die Herren-Kracher an Tag eins

Die Turnier-Nummer eins Novak Djokovic tritt am Montag ebenso sein Erstrunden-Match an wie Lokalmatador Andy Murray und das spanische Mega-Talent Carlos Alcaraz.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 26.06.2022, 18:38 Uhr

© Getty Images Traditionellerweise darf Novak Djokovic als Champion des Vorjahres das erste Match auf dem Centre Court bestreiten

Aus britischer Sicht geht wirklich nicht viel mehr als der erste Spieltag am Centre Court zu bieten hat: Traditionell darf der letztjährige Gewinner bei den Herren die Wimbledon Championships im größten Stadion der Anlage für eröffnet erklären - Novak Djokovic bekommt es also ab 14:30 MESZ mit dem Südkoreaner Soonwoo Kwon zu tun. Viele Vergleiche zwischen den beiden Protagonisten gab es noch nicht in den Annalen der Tennis-Historie zu verzeichnen - der topgesetzte Serbe führt jedenfalls mit 1:0.

Danach darf Emma Raducanu, die erst 19-jährige US-Open-Championesse des Vorjahres, das Heimpublikum zur Extase führen - schwer genug wird es gegen die belgische Wundertüte Alyson Van Uytvanck. Das große Highlight für das Londoner Publikum dürfte jedoch der Schlusspunkt des Centre-Court-Lineups von Tag eins werden: Der zweifache Wimbledon-Champion Andy Murray trifft auf den Australier James Duckworth - eine lösbare Aufgabe für Sir Andy und ein wichtiges Aufwärmen für eine mögliche Zweitrunden-Begegnung mit Aufschlagkanone John Isner.

Sinner fordert Altmeister Wawrinka

Auf Court 1, dem zweitgrößten Show-Court, trifft in der zweiten Partie nach 12:00 Uhr der Deutsche Jan-Lennard Struff auf niemand geringeren als den spanischen Shooting-Star Carlos Alcaraz. Hinter der Gras-Liebe des auf fünftgesetzten Iberers steht allerdings noch ein wuchtiges Fragezeichen - wenn sich der Warsteiner diese Unwägbarkeit zu nutze machen möchte, dann wohl noch am ehesten in dieser Ausgabe des Rasenklassikers.

Mit Spannung darf man auch dem ersten Auftritt von Jannik Sinner entgegenblicken, der Südtiroler kämpft in der dritten Partie nach 12:00 Uhr auf Court 2 mit Altmeister Stan Wawrinka um den Einzug in die zweite Runde. Zweimal stand der Schweizer bereits im Viertelfinale des Rasen-Grand-Slams, welches jedoch mit Sicherheit nicht das Lieblings-Major-Event des 37-Jährigen aus Lausanne ist. Die Nummer drei Casper Ruud wird in der ersten Partie um 12:00 Uhr auf Court 12 gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas zeigen müssen, ob Gras aus sportlicher Sicht nicht doch nur zum Golfen da ist.

Sky Ticket heißt jetzt WOW! Das Wimbledon-Turnier 2022 schon ab 9,99€ monatlich bei Sky und WOW. Exklusiv im Live-Stream: alle Top Matches der Männer und Frauen in voller Länge. Mit der Konferenz entgeht dir nichts. Dazu Highlights, Analysen und Interviews.

Weitere wichtige Partien für die Tennis-Fans der DACH-Region: Maximilian Marterer (Deutschland) - Aljaz Bedene (Slowenien) / 1. Partie um 12:00 Uhr auf Court 8, Oscar Otte (Deutschland/32) - Peter Gojowczyk (Deutschland) / 3. Partie nach 12:00 Uhr auf Court 7, Daniel Altmaier (Deutschland) - Mickael Ymer (Schweden) / 3. Partie nach 12:00 Uhr auf Court 8

Hier der komplette Spielplan von Tag eins.