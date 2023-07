Wimbledon: Dominic Thiem - Leicht verschnupft, aber voller Vorfreude

Dominic Thiem steigt am Dienstag in das Wimbledon-Turnier 2023 ein. Bis dahin sollte der Österreicher auch wieder voll fit sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2023, 22:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem hat zuletzt 2019 in Wimbledon aufgeschlagen

Dominic Thiem genießt morgen noch einen spielfreien Montag. Warum das aus Sicht des US-Open-Champions von 2020 eine feine Sache ist, wird schon bei der Begrüßung vor der Pressekonferenz am Sonntagnachmittag klar: Die Stimme von Thiem ist merklich belegt, da hilft jeder Tag Pause. Er sei am Freitag mit einer Verkühlung aufgewacht, so Thiem. „irgendwann war es einfach wieder so weit. Ich war jetzt eh lange fit, jetzt ist es halt passiert. Wir haben das aber gut hinbekommen, dass wir am Freitag und Samstag die Matches nicht gespielt haben.“

„Die Matches“ wären im konkreten Fall zwei Auftritte beim Schaukampf-Turnier in Hurlingham gewesen, der erste davon gegen Carlos Alcaraz. Der aber ebenfalls abgesagt hat. „Am Dienstag sollte ich fit sein.“

Dann wartet nämlich Stefanos Tsitsipas. Dass der Grieche im Moment auch andere Dinge als Tennis im Kopf haben könnte, möchte Dominic Thiem nicht zu seinem Vorteil interpretieren. „Das spielt sicher eine kleine Rolle“, erklärte Thiem angesprochen auf die öffentlich ausgefochtene Romanze zwischen Tsitsipas und Paula Badosa. „Aber es könnte ja auch sein, dass er auf einmal groß aufspielt. Weil ein Grand Slam immer anders ist. Wenn er nicht gut spielt, nehme ich es gerne. Ich gehe aber mit der Erwartung auf den Platz, dass ich die beste Version von Stefanos sehen werde.“

Thiem erinnert sich an den Magic Monday 2017

Er freue sich aber extrem, weil die Partie gegen Tsitsipas ja sicherlich auf einem großen Court ausgetragen wird. Und aufgrund der Corona-Pandemie und den Nachwirkungen seiner Verletzung war Dominic Thiem ja seit 2019 nicht mehr in Wimbledon am Start. Zuletzt auf einem der beiden großen Courts hat Thiem 2016 gespielt, damals gegen Jiri Vesely in drei knappen Sätzen verloren.

„Das waren auch meine besten Rasenjahre, wo ich auch in Stuttgart gewonnen habe“, sagte Thiem. Ein Jahr später dann der Einzug ins Achtelfinale. „Da gab es noch den freien Sonntag in der Mitte, wo die ganze Anlage leer ist und man noch im Bewerb ist. Und der Montag ist dann richtig, richtig cool gewesen für die Zuschauer, weil es acht Männer- und acht Frauen-Einzel gegeben hat. Und dass man als Spieler Teil dieses Magic Monday ist, das ist sicherlich meine beste Erinnerung hier. Auch wenn ich 2017 das Match gegen Berdych natürlich gerne gewonnen hätte.“

Im morgen startenden Wettbewerb hat Dominic Thiem jedenfalls nichts zu verlieren. Sondern kann nur gewinnen. Zum Beispiel ein Zweitrunden-Duell mit Andy Murray. Das wird aber auch davon abhängen, ob Stefanos Tsitsipas wirklich in seiner besten Version auf dem Court erscheint.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon