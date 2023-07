Wimbledon: DTB-Teamchef Michael Kohlmann sieht für Alexander Zverev sehr gute Chancen

Alexander Zverev nicht geeignet für das Rasentennis? Davon will DTB-Teamchef Michael Kohlmann nichts wissen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 02.07.2023, 20:50 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev kann optimistisch in das Wimbledon-Turnier 2023 gehen

Michael Kohlmann, Head of Men´s Tennis und Davis-Cup-Kapitän des Deutschen Tennisbundes hat einiges zu tun beim Wimbledon-Turnier 2023. Sechs deutsche Männer sind im Einzel am Start, mit Jan-Lennard Struff fehlt der neben Alexander Zverev von der Papierform her aussichtsreichste allerdings.

Zum Gespräch mit tennisnet.com erscheint Kohlmann, der in seiner aktiven Zeit noch unter ganz anderen Bedingungen in Wimbledon gespielt hat, mit einem Käppi der Atlanta Braves, seinem favorisierten Team aus der Major League Baseball.

Michael Kohlmann also …

… zur Absage von Jan-Lennard Struff:

Das war auch für mich überraschend. Ich wusste nicht, dass die Probleme so extrem waren. In Halle hat Jan-Lennard noch Doppel gespielt. Wir haben nach der Absage telefoniert, da hat er mir erzählt, dass er schon nach dem Match gegen Bublik Probleme hatte. Dann hat er Bilder machen lassen, ist zum Spezialisten gegangen - und alle haben ihm abgeraten, hier zu spielen. Jetzt muss er wahrscheinlich drei bis vier Wochen Pause machen.

… über die Auslosung von Alexander Zverev:

Generell finde ich die Auslosung von Sascha ganz in Ordnung. Ich glaube auch, dass er auf Rasen sehr gut spielen kann. Für mich ist er nicht zu groß für diesen Belag, was er ja selbst gesagt hat. Die Achillesferse ist sein Aufschlag: Wenn Sascha sehr gut serviert, dann können ihn Leute wie de Minaur, Alcaraz und Rune hier nicht schlagen. Gegen Gijs Brouwer wird Sascha keine Probleme haben, auch wenn der in der Quali drei Partien gewonnen hat. Der Rasen in Roehampton ist ja ganz anders als hier.

… über Zverev in einem Match-Up mit Novak Djokovic (das erst im Finale möglich wäre):

Ich glaube, dass Djokovic anders in ein Match mit Sascha geht, weil er das Gefühl hat, er kann gegen ihn verlieren. Ob das auf Rasen dann auch der Fall ist, wird man sehen.

… über das Duell zwischen Yannick Hanfmann und Taylor Fritz

Ich glaube, dass Yannick eine gute Chance hat, weil er viele gute Siege erzielt hat. Aber Taylor Fritz ist bei den Grand-Slam-Turnieren schon noch einmal ein anderes Kaliber als bei Events unter dem Jahr. Ich würde mich darauf einlassen, dass das eine enge Partie wird, dass die beiden vielleicht fünf Sätze spielen. Und dass Yannick die Netzroller, die auf Mallorca gegen ihn ausgefallen sind, dann auf seiner Seite hat.

… über die erste Aufgabe für Daniel Altmaier

Daniel ist in Halle in der letzten Quali-Runde ausgerutscht, hat sich dort seiner Ansicht nach den Muskel gezerrt. Die Physiotherapeuten haben muskulär zwar nichts gefunden, aber Daniel hat dann als Vorsichtsmaßnahme doch noch rausgezogen. Hat auch auf Mallorca nicht gespielt, um sich hier gut vorzubereiten. Aleksandar Vukic kennt man jetzt nicht so gut, aber als Australier kann man davon ausgehen, dass er auf Rasen gut spielen kann. Es ist aber eine machbare Auslosung für Daniel.

… zum deutschen Duell zwischen Oscar Otte und Dominik Koepfer:

Bei Oscar ist der Druck, diese ganzen Punkte verteidigen zu müssen, nun weg. Im letzten Jahr hat er ja einen sehr guten „deutschen“ Sommer gespielt, mit den Halbfinals in München, Stuttgart und Halle. Im Anschluss an seine Knieverletzung hat er gegen gute Spieler gut mitgespielt, aber eben doch verloren. Das setzt sich irgendwann im Kopf fest. Ich freue mich, dass er hier die drei Matches gewonnen hat. Dass er jetzt gegen Dominik spielt, hätte ich mir natürlich nicht gewünscht. Dominik hat wieder leichte Probleme mit dem Ellbogen, da bin ich gespannt, inwieweit ihn das behindert. Ich finde es toll, wie schnell er sich wieder unter die Top 100 gespielt hat.

… über den Qualifikanten Maximilian Marterer:

Das ist eine 50:50-Partie. Borna Gojo ist ein sehr guter Aufschläger, der seine Highlights in den Team-Wettbewerben gehabt hat. Sich aber auch kontinuierlich nach oben gespielt hat. Maxi andererseits hat letztes Jahr hier gut gespielt, diese Erinnerungen nimmt man ja mit. Es wäre toll, wenn er diese erste Hürde auch nehmen würde.

