Wimbledon: Erstes Halbfinale! Jannik Sinner wackelt nur kurz gegen Safiullin

Jannik Sinner (ATP-Nr. 8) hat in Wimbledon das erste Grand-Slam-Halbfinale seiner Karriere erreicht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 19:25 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner

Der junge Italiener schlug im Viertelfinale den Überraschungsmann Roman Safiullin (ATP-Nr. 92) mit 6:4, 3:6, 6:2, 6:2 und steht damit zum ersten Mal in der Runde der letzten Vier bei einem Major-Turnier.

Sinner lag dabei auch schon im zweiten Satz mit Break in Führung, musste aber doch den Satzausgleich hinnehmen. Dann aber fing er sich schnell und spielte das Match souverän zu Ende.

Für den 21-Jährigen ist es der Durchbruch auf Grand-Slam-Ebene: Bei allen Majors hatte er bislang das Viertelfinale erreicht, dort aber stets verloren.

Sinner jüngster Halbfinalist seit ...

Nun geht es also sogar ums Finale. Gegner auf dem Weg dahin ist endweder Novak Djokovic oder Andrey Rublev.

Sinner ist der jüngste Spieler seit 2007, der das Halbfinale im All England Club erreicht hat - eine Tatsache, die er humorvoll nahm: "Das wird sich ändern, weil Carlos... ", setzte er an. Carlos Alcaraz, erst 20 Jahre jung, spielt morgen sein Viertelfinale gegen Holger Rune. "Aber ich bin trotzdem jung und trotzdem happy. Ich nehme das Gefühl also für einen Tag oder eine Nacht mit."