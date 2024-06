Wimbledon: Eva Lys qualifiziert sich für das Hautfeld

Eva Lys hat sich erstmals für den Klassiker in Wimbledon qualifiziert.

von SID

zuletzt bearbeitet: 27.06.2024, 17:24 Uhr

© Jürgen Hasenkopf Eva Lys steht in Wimbledon erstmals im Hauptfeld

Die Hamburgerin sicherte sich am Donnerstag durch ein 4:6, 6:3, 6:4 gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova einen der letzten zu vergebenden Plätze im 128-köpfigen Hauptfeld. Damit nehmen in diesem Jahr insgesamt sechs deutsche Spielerinnen am ältesten Tennisturnier der Welt teil.

Neben Lys blicken auch die frühere Wimbledonsiegerin Angelique Kerber (Kiel), 2022-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau), Laura Siegemund (Metzingen), Tamara Korpatsch (Hamburg) und Jule Niemeier (Dortmund) gespannt auf die Auslosung am Freitag (11.00 Uhr). Die Matches an der Church Road starten am Montag. Die Sieger im Einzel der 137. Championships kassieren fast 3,2 Millionen Euro.