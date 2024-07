Wimbledon Finale: Jasmine Paolini vs Barbora Krejcikova im TV, Livestream, Liveticker

Jasmine Paolini und Barbora Krejcikova bestreiten das Wimbledonfinale der Damen in 2024. Im Livestream seid ihr bei Amazon Prime dabei, wir haben den Liveticker für euch!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 13.07.2024, 14:16 Uhr

Paolini gegen Krejcikova? Mit diesem Finale hatte wohl keiner gerechnet. Obwohl Krejcikova mit den French Open 2021 bereits einen Majortitel gewonnen hat und Paolini kürzlich erst in Paris im Finale stand.

Aber Wimbledon? Ja, warum eigentlich nicht. Paolini ist aufgrund ihrer Körpergröße perfekt gemacht für die tiefen Ballabsprünge auf Gras, wie Nick Kyrgios kürzlich erklärte. Der Aufschlag, klar, nicht der beste, vor allem im Halbfinale hatte sie dazu mit einer schlechten Quote zu kämpfen. Aber Spielfreude, ja, auch sie ist, zumindest wenn es zu Ballwechseln kommt, ein Gewinn auf Rasen.

Krejcikova ist zudem schon immer bekannt für ihr variantenreiches, schlaues Spiel, auch mit dem Slice - Elena Rybakina jedenfalls hatte sie am Ende des Halbfinals ordentlich genervt.

Dennoch kommt ihr Lauf nun überraschend, die Tschechin war wieder mal verletzt im Frühjahr (der Rücken) und gewann zwischen den Australian Open und Wimbledon nur drei Matches (bei acht Niederlagen). In Wimbledon reiht sie sich in eine Gilde an erfolgreichen Landsfrauen mit dem Finaleinzug ein, mit Hana Mandlikova (2 Finals, 1981, 1986), Martina Navratilova (9 Titel, 1978, 1979, 1982 - 1987, 1990), ihrer Mentorin Jana Novotna (1 Titel, 1998), Petra Kvitova (2 Titel, 2011 und 2014), Karolina Pliskova (1 Finale, 2021) und Marketa Vondrousova (1 Titel, 2023).

Paolini ist indes die erste Spielerin aus Italien, die es im Wimbledon ins Endspiel schaffte.

Krejcikova führt im H2H

Im direkten Vergleich führt Barbora Krejcikova, aber das einzige Aufeinandertreffen ist lange her - im Rahmen der Qualifikation der Australian Open 2018 war's, da siegte sie 6:2, 6:1.

Wer überträgt Paolini vs Krejcikova?

Das Wimbledonfinale zwischen Jasmine Paolini und Barbora Krejcikova ist für 15 Uhr angesetzt. Im Livestream überträgt Amazon Prime, wir haben den Liveticker für euch!