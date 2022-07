Auch für Elena Rybakina geht mit dem Finaleinzug ein grosser Traum in Erfüllung. Die Kasachin blickt in ihrer Profikarriere erst auf eine Wimbledonteilnahme zurück. In 2021 lief es auf Rasen schon nicht schlecht und sie konnte sich bis in die Runde der letzten 16 kämpfen. In Roland Garros ging es sogar noch einen Schritt weiter. Dort erreichte die 23-Jährige im selben Jahr sogar das Viertelfinale. In der Weltrangliste ist Rybakina derzeit auf dem 23. Platz zu finden und ist damit 21 Positionen hinter ihrer heutigen Gegnerin zu finden. Das dies nichts heissen muss, hat sie in ihrem Halbfinale gezeigt. Gegen Simona Halep, die bereits Wimbledon-Champion ist, war die Rechtshänderin in der Aussenseiterrolle und hat sich mit einem beeindruckenden 6:3 und 6:3-Sieg in das Finale gespielt.