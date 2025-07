Wimbledon: French-Open-Sieger Mc Donald verliert, Schönhaus weiter

Während French-Open-Champion Niels McDonald in der Junioren-Konkurrenz von Wimbledon früh verlor, zog Max Schönhaus ins Achtelfinale ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2025, 19:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Niels McDonald verlor in Wimbledon früh

Der Traum vom zweiten Grand-Slam-Titel ist geplatzt! French-Open-Champion Niels McDonald hat in der Junioren-Konkurrenz von Wimbledon bereits in der zweiten Runde verloren. Der an Position fünf gesetzte Deutsche unterlag dem US-Amerikaner Keaton Hance mit 6:3, 6:7 (1) und 4:6.

Damit ist mit Max Schönhaus nur noch ein deutscher Spieler im Junioren-Wettbewerb vertreten. Der 17-Jährige, der bei den French Open im Finale gegen McDonald verloren hatte, zog am Dienstag durch einen 6:4, 4:6 und 6:0-Erfolg über den Brasilianer Luis Guto Miguel ins Achtelfinale ein. In diesem trifft er auf den an Position drei gesetzten Niederländer Mees Röttgering.

Das Junioren-Tableau in Wimbledon