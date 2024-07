Wimbledon: Giovanni Mpetshi Perricard nutzt seine zweite Chance

Lucky Loser Giovanni Mpetshi Perricard steht in Wimbledon bereits in Runde drei. Und es sind durchaus Chancen vorhanden, dass es für den 20-Jährigen noch etwas weiter gehen könnte.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 04.07.2024, 23:36 Uhr

© Getty Images Giovanni Mpetshi Perricard steht bereits in Runde drei

Eigentlich war das Wimbledon-Turnier 2024 für Giovanni Mpetshi Perricard ja bereits beendet. Der Franzose verlor in der dritten Qualifikationsrunde gegen seinen Landsmann Maxime Janvier in vier Sätzen, rutschte nach der Absage von Alejandro Davidovocu Fokina aber doch noch ins Hauptfeld. Und nutzte seine zweite Chance bislang grandios.

Nachdem Mpetshi Perricard zum Auftakt den an Position 20 gesetzten Sebastian Korda ausgeschaltet hatte, setzte er sich am Donnerstag in der zweiten Runde gegen Yoshihito Nishioka mit 6:4, 6:1 und 6:2 durch. Der Franzose hat nun sogar eine realistische Chance, in die zweite Woche einzuziehen.

Denn etwas überraschend trifft der äußerst aufschlagstarke Mpetshi Perricard in der dritten Runde nicht auf Stefanos Tsitsipas. Der Grieche unterlag Emil Ruusuvuori am Donnerstag in vier Sätzen und muss seine Einzel-Hoffnungen beim Rasenklassiker damit bereits frühzeitig begraben.

Sollte sich der Mpetshi Perricard auch gegen Ruusuvuori durchsetzen, bekäme er es im Achtelfinale mit Lorenzo Musetti oder Francisco Comesana zu tun. Selbst in dieser Partie wäre der 20-Jährige alles andere als krasser Außenseiter.