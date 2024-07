Wimbledon: Halbfinale! Donna Vekic beendet Sun-Märchen

Donna Vekic hat erstmals das Halbfinale in Wimbledon erreicht. Die Kroatin beendete dabei den Traumlauf von Qualifikantin Lulu Sun.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.07.2024, 16:24 Uhr

© Getty Images Donna Vekic

Donna Vekic lächelte erst mit Verzögerung. Es war pure Erleichterung, die ihr ins Gesicht geschrieben war - Erleichterung, ihr erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier erreicht zu haben.

5:7, 6:4, 6:1 hieß es für die Weltranglisten-37. gegen die Überraschungsfrau bei den All England Championships, die Neuseeländerin Lulu Sun. Sie war als Nummer 123 aus der Qualifikation ins Hauptfeld gekommen.

“Es war ein unglaublich hartes Match, sie hat so gut gespielt, mich an meine Grenzen getrieben. Ich hoffe, ihr habt es genossen", sagte Vekic in Richtung Publikum.

Vekic war 2021 und 2022 lange verletzt, nun also steht das erste Major-Halbfinale an. Ihr großer Traum sei ein Grand-Slam-Sieg, hatte sie nach ihrem Achtelfinalsieg erklärt, dafür trainiere, dafür spiele sie.

Vor allem im zweiten Satz war es eng für Vekic, die beim Ausservieren nervelte und vier Doppelfehler produzierte. Zum Satzgewinn nahm sie Sun dann noch mal den Aufschlag ab.

Für die 23-jährige Sun endet damit ein Sommermärchen. Sie hatte auf dem Weg in die Runde der letzten Acht unter anderem Top-Ten-Frau Qinwen Zheng geschlagen und im Achtelfinale Lokalmatadorin Emma Raducanu.

Vekic trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Jasmin Paolini und Emma Navarro.