Wimbledon: Hanfmann haucht Fritz neues Leben ein - und muss nachsitzen!

Eigentlich hätte Yannick Hanfmann den nächsten Sieg gegen Taylor Fritz schon auf dem Schläger gehabt. Nun aber muss das Erstrunden-Match in Wimbledon am Dienstag zu Ende gespielt werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 21:57 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Yannick Hanfmann hat noch alle Chancen gegen Taylor Fritz

Von Jens Huiber aus Wimbledon

Ja, es ist schon wahr, dass sich Yannick Hanfmann vergangene Woche in guter Form gezeigt und auf Mallorca auf Rasen bis ins Halbfinale vorgespielt hat. Die Bedingungen auf der Ferieninsel hatten aber nur peripher damit zu tun, was den Deutschen im Match gegen Taylor Fritz auf Court 3 am späten Montagnachmittag erwartete. Denn seine letzten Partien hat Hanfmann unter hochsommerlichen Bedingungen absolviert - in London aber blies ein ziemlicher frischer Wind über den All England Lawn Tennis Club.

Was die Fans nicht davon abhielt, auch in T-Shirts die Tribünen zu füllen. Der 3er ist einer der besten Courts, die man mit einem Ground Ticket besuchen darf. Und das Programm am Auftakttag war dort nicht schlecht, beginnend mit Andrey Rublev, der auf dem butterweichen und sattgrünen Rasen gegen Max Purcell in drei Sätzen gewann. Auch das ein Unterschied zu den Umständen auf Mallorca.

Taylor Fritz, im letzten Jahr in Wimbledon an Rafael Nadal im Viertelfinale gescheitert, ist schon länger in London - so richtig rund läuft es für die US-amerikanische Nummer eins aber nicht. Dass sich Fritz ab Mitte des zweiten Satzes ausführlich mit seiner Box unterhielt - und nicht auf eine fruchtbare Art und Weise - zeigte auch, dass es Yannick Hanfmann gelungen war, das Momentum in diesem Match zu drehen.

Hanfmann lässt Chancen liegen, Fritz eiskalt

Hanfmann, der Fritz vor ein paar Wochen in Rom besiegen konnte, wirkte viel stabiler als sein Gegner, schaffte nicht nur Satzausgleich, sondern auch gleich die Führung. Bei 2:2 im vierten Satz ließ Hanfmann allerdings ein 0:40 ungenutzt, schenkte Fritz quasi ein Extra-Leben. Was sich im zwölften Spiel rächte: Ein paar unkonzentrierte Sekunden von Hanfmann reichten aus, um Fritz wieder in die Partie zu lassen. Und zwar so richtig.

Allerdings nur fünf Spiele lang. Dann entschieden die Spieler mit Stuhlschiedrichter Damien Dumusoir, dass das Licht für eine Fortsetzung nicht ausreiche. Damit werden Fritz und Hanfmann am Dienstag als zweite Partie nach Holger Runde und George Loffhagen einen Sieger küren. Fritz führt mit 3:2.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon