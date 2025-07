Wimbledon: Harte Arbeit für Swiatek und Krejcikova, auch Rybakina weiter

Iga Swiatek und Titelverteidigerin Barbora Krejcikova haben die dritte Runde in Wimbledon 2025 erreicht - beide mussten allerdings über die volle Distanz gehen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.07.2025, 19:36 Uhr

Iga Swiatek

Swiatek schlug Cathy McNally mit 5:7, 6:2, 6:1. “Ich habe gut angefangen, wusste also, dass mein Spiel da war”, so Swiatek. Dann aber habe sie einige Fehler fabriziert, McNally gut gespielt. Nach dem verwandelten Matchball nahmen beide Spielerin sich in die Arme.

Die US-Amerikanerin McNally ist eine alte Bekannte von Swiatek, 2018 hatte man gemeinsam den Juniorinnen-Doppeltitel bei den French Open geholt. Im Einzel habe sie im Halbfinale in Paris damals eine Niederlage gegen McNally eingesteckt, “die bitterste meiner Juniorinnenkarriere", so Swiatek.

Man möge und schätze sich allerdings sehr und zeige damit, dass man auch unter der Konkurrenz bei den Profis gut miteinander klarkommen kann.

Swiatek trifft nun auf Danielle Collins.

Ex-Siegerinnen Krejcikova und Rybakina ebenfalls weiter

Ebenfalls weiter ist Titelverteidigerin Barbora Krejcikova. Die Tschechin gewann gegen McNallys Landsfrau Caroline Dolehide mit 6:4, 3:6 und 6:2, sie trifft nun auf Emma Navarro.

Auch Mirra Andreeva, Nummer 7 der Welt, steht in Runde 3: Die Russin siegte gegen Lucia Bronzetti mit 6:1, 7:6 (4) und bekommt es nun mit Hailey Baptiste zu tun. Auch Belinda Bencic war erfolgreich (4:6, 6:1, 6:2 gegen Elsa Jacquemot).

Und noch eine ehemalige Wimbledonsiegerin bleibt auf Erfolgskurs: Elena Rybakina - sie gewann gegen Maria Sakkari mit 6:3, 6:1.

