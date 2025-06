Wimbledon-Hitze getrotzt: Siegemund souverän - Lys droht "Arschmuskelkater"

Erfolgreicher Auftakt in Wimbledon: Eva Lys und Laura Siegemund trotzen der Hitze - und stehen in Runde zwei.

von SID

zuletzt bearbeitet: 30.06.2025, 17:27 Uhr

Laura Siegemund

Nach zweieinhalb Stunden in der heftigen Mittagshitze nahm sich Eva Lys noch Zeit für die Fans. Bestgelaunt erfüllte die Hamburgerin nach ihrem Premieren-Erfolg in Wimbledon Selfie- und Autogrammwünsche, wenige Minuten zuvor waren ihr vor Freude noch die Tränen in die Augen geschossen. Nach einem Kraftakt steht die 23-Jährige erstmals in der zweiten Runde des Tennis-Klassikers - und sorgte so gemeinsam mit Laura Siegemund für einen erfolgreichen Auftakt der deutschen Frauen.

"Drei Stunden, tougher Belag - ich werde morgen extremen Arschmuskelkater haben", sagte Lys nach dem 6:4, 5:7, 6:2 gegen die Chinesin Yuan Yue bei Prime Video mit einem Lachen: "Es war anstrengend, unfassbares Wetter." Der Hitze trotzte im Anschluss auch Siegemund, die die US-Amerikanerin Peyton Stearns ebenfalls auf Court 8 etwas überraschend mit 6:4, 6:2 bezwang.

Während es für Siegemund bereits der dritte Einzug in die zweite Runde beim ältesten Tennisturnier der Welt ist, ist es für Lys eine Premiere. Die Weltranglisten-61. steht in Wimbledon zum ersten Mal direkt im Hauptfeld und ließ sich auch von zwei vergebenen Matchbällen im zweiten Satz nicht aus dem Konzept bringen.

"Ich möchte es noch weiter schaffen. Aber das gibt mir auf jeden Fall Selbstvertrauen", sagte Lys, die bei den Australian Open im Januar als Lucky Loser bis ins Achtelfinale gestürmt war und nun auf die an Position 30 gesetzte Tschechin Linda Noskova trifft.

Auf Rasen fehlt ihr bisher die Erfahrung, am Montag zeigte sie bei rund 30 Grad und vor den Augen von Frauen-Bundestrainer Torben Beltz und Davis-Cup-Kapitän Rainer Schüttler aber eine über weite Strecken überzeugende Vorstellung. Im entscheidenden dritten Satz wirkte Yuan müde, Lys nutzte schließlich ihren dritten Matchball zum Sieg.

Siegemund trat von Beginn an dominant auf, Stearns, immerhin die Nummer 36 der Welt, leistete sich immer wieder einfache Fehler. Siegemund blieb auch im zweiten Satz die konstantere Spielerin und verwandelte ihren ersten Matchball zum Einzug in die zweite Runde. Dort trifft sie auf die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada) oder Hannah Klugman aus Großbritannien.

Am Dienstag versuchen Queen's-Siegerin Tatjana Maria und Nachwuchshoffnung Ella Seidel ebenfalls in die zweite Runde einzuziehen. Die 37 Jahre alte Maria trifft um 12.00 Uhr (MESZ) auf die US-Amerikanerin Katie Volynets, Seidel (20) duelliert sich mit der Spanierin Jessica Bouzas Maneiro.