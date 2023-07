Wimbledon: Iga Swiatek lässt sich von Regenpause nicht stören

Iga Swiatek hat mit einem 6:1 und 6:3 gegen Lin Zhu den Einzug in die zweite Runde in Wimbledon geschafft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2023, 16:30 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek am Montag in Wimbledon

Etwa 25 Minuten mussten Iga Swiatek und Lin Zhu ihre Begegnung auf Court 1 unterbrechen, so lange dauerte die Unterbrechung an, die zum Schließen des Dachs und zum Trocknen des Courts benötigt wurden. Zu diesem Zeitpunkt stand es 6:1 und 4:3 für die Weltranglisten-Erste. Und Swiatek sollte nach Wiederaufnahme der Partie kein Spiel mehr abgeben. In Runde zwei geht es für die Polin nun entweder gegen Martina Trevisan oder Sara Sorribes Tormo.

Ebenfalls weiter ist die Nummer vier des Turniers, Jessica Pegula. Im rein amerikanischen Duell mit Lauren Davis musste Pegula aber eine kleine Extraschicht einlegen, gewann mit 6:2, 6:7 (8) und 6:3. Pegula spielt nun gegegn Cristina Bucsa aus Spanien.

Mit Veronika Kudermetova hat eine dritte gesetzte Spielerin den Einzug in Runde zwei geschafft, bevor der Regen den Spielbetrieb unterbrochen hat. Kudermetova gewann gegen Kaia Kanepi mit 7:6 (4) und 6:4.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen