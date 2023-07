Wimbledon ist wichtiger: Elina Svitolina gibt Harry Styles einen Korb

Elina Svitolina kämpft heute um den Einzug ins Wimbledonfinale. Gatte Gael Monfils und Tochter Skai drücken von zu Hause aus die Daumen.

von Florian Goosmann aus Wimbledon

zuletzt bearbeitet: 11.07.2023, 19:56 Uhr

© Getty Images Elina Svitolina

Die Bilder, wie man sie aus der Box von Tatjana Maria kennt: Sie fehlten bislang in Wimbledon bei Elina Svitolina. Ehemann Gael Monfils und Töchterchen Sky beim Zujubeln direkt am Court? Nix da.

"Sie ist zu Hause, mit Gael", erklärte Svitolina nach ihrem Sensationssieg über Iga Swiatek am Dienstag. "Ich habe aber direkt nach dem Match über FaceTime mit ihr gesprochen. Sie war allerdings von ihrer Eiscreme abgelenkt", lachte sie. Skai sei noch in dem Alter, in dem es sie nicht kümmere, ob sie gewinne oder verliere. "Sie ist glücklich mit sich selbst. Und wenn ich nach Hause komme." Aktuell würden ihre und Monfils' Mutter viel helfen.

Die Gleichgültigkeit der Tochter ist schnell erklärt, sie ist nun mal erst neun Monate alt. Viel erstaunlicher hingegen ist die Leistung von Svitolina, eben nur ein dreiviertel Jahr nach der Geburt.

Sie hatte im April ihr Comeback gegeben, sogar schon ein Turnier gewonnen (Straßburg), ein Viertelfinale bei einem Major schon erreicht (Paris). Nun also: Halbfinale, in Wimbledon.

Kann Svitolina in Wimbledon gewinnen? "Bist du verrückt..."

Auf dem Platz hatte sie erklärt, wenn ihr das jemand vorm Turnier gesagt hätte, hätte sie denjenigen für verrückt erklärt. Auf die Frage, ob sie nun das Turnier gewinnen könnte, konterte sie: "Bist du verrückt?" Und lachte. "Ein Match nach dem anderen", dann die offizielle Ansage. Gegnerin Vondrousova sei eine harte Gegnerin, und wenn sie nun zu weit vorausdenke, lenke das ab.

Auch am "Familienprogramm", mit Monfils und Skai zu Hause, wolle sie aktuell nichts ändern. "Ich bin nicht sonderlich abergläubisch, aber ich will auch nichts jinxen. "Er ist glücklich zu Hause, schaut da mit Skai und meinen Eltern. Er hat auch seine Routinen vor meinen Matches. Und bereitet sich auf die US-Tour vor."

Harry muss warten

Stichwort Tour: Einziger "Malus" für Svitolina dank ihres Wimbledonlaufs ist das verpasste Harry-Styles-Konzert in Wien. Der Sänger hat ihr jedoch schon angeboten, dass er sie gerne auf eines der vier übrigen Konzerte einladen würde.

Die da wären: am 12. Juli in Barcelona, am 14. Juli in Madrid, am 18. Juli in Lissabon und am 22. Juli in Reggio Emilia. Doch: "Ich habe die Daten schon gecheckt. Es hängt ab, wie weit es hier noch für mich geht. Aber es sieht nicht so aus, als ob ich es schaffe. Denn am Ende will ich auch nach Hause und meine Tochter sehen."