Wimbledon: Jetzt bekommt auch Andy Murray seine Statue

Andy Murray bekommt zu Ehren seiner beiden Siege in Wimbledon eine Statue im All England Lawn Tennis Club. 2027 soll es so weit sein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.06.2025, 15:58 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Andy Murray mit der Siegertrophäe in Wimbledon 2016

In die Dimensionen von Rafael Nadal aufzusteigen ist schwierig, wenn nicht unmöglich. Der spanische Matador hat ja nicht nur seit geraumer Zeit eine übermenschlich große Statue seiner selbst im Stade Roland-Garros stehen, sondern neuerdings auch noch seinen Fußabdruck auf dem Court Philippe-Chatrier verewigt.

Aber eins nach dem anderen. Andy Murray bekommt vom All England Lawn Tennis Club schon mal den ersten Schritt gesetzt. Denn 2027 soll eben dort eine Statue des zweimaligen Champions (2013 und 2016) aufgestellt werden. Dann feiert man in Wimbledon das 150-jährge Bestehen des Turniers.

Man arbeite eng mit Andy Murray und seinem Team zusammen, erklärte Debbie Jevans, die Vorsitzende des AELTC, in einem Podcast. Man habe Murray nach dessen letzten Match auf dem Center Court in Wimbledon ja schon feierlich verabschiedet. Nun wolle man etwas Ähnliches schaffen, wie dies in Paris für Rafael Nadal gemacht wurde.