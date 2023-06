Wimbledon: Karen Khachanov kann nicht starten

Karen Khachanov wird wie schon im vergangenen Jahr auch 2023 in Wimbledon fehlen. Der Russe hat sich bei den French Open einen Ermüdungsbruch im Fuß zugezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2023, 21:24 Uhr

Vor knapp zwölf Monaten war klar: Beim Wimbledon-Turnier 2022 würden SpielerInnen aus Russland und Belarus wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine nicht starten dürfen. Nun hat sich an den politischen Umständen nichts geändert. Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka und Co. dürfen dennoch nicht an der Church Road antreten, wo am 03. Juli das größte Rasenturnier der Welt beginnen wird.

Allerdings ohne Karen Khachanov. Denn der Russe hat, wie er auf Social Media bekannt gab, bei den French Open einen Ermüdungsbruch im Fuß erlitten. Was schon einen Start in HalleWestfalen unmöglich gemacht hat.

Gerade bei den Grand-Slam-Turnieren hatte Karen Khachanov zuletzt groß aufgezeigt: Bei den US Open 2022 sowie bei den Australian Open in diesem Jahr stand er jeweils im Halbfinale. In Roland Garros vor wenigen Wochen unterlag Khachanov im Viertelfinale dem späteren Champion Novak Djokovic. In Wimbledon war Khachanov zuletzt 2021 am Start, verlor damals im Viertelfinale gegen Denis Shapovalov in fünf Sätzen.