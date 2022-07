Wimbledon: Krawietz und Mies im Viertelfinale gegen die Titelverteidiger

Das deutsche Spitzendoppel Kevin Krawietz und Andreas Mies hat in Wimbledon das Viertelfinale erreicht.

von SID

zuletzt bearbeitet: 04.07.2022, 17:55 Uhr

© Getty Images Andreas Mies, Kevin Krawietz

Das Duo aus Coburg und Köln gewann am Montag gegen die Briten Jonny O'Mara und Ken Skupski 7:6 (8:6), 6:4, 6:4. So weit waren die zweimaligen French-Open-Sieger im All England Club noch nie gekommen.

Auf dem Weg ins Halbfinale wartet nun eine hohe Hürde. Die nächsten Gegner von Krawietz (30) und Mies (31) sind die an Position zwei gesetzten Titelverteidiger Nikola Mektic und Mate Pavic aus Kroatien.