Wimbledon: Krönen Heliovaara/Patten ihren Mega-Lauf?

Harri Heliovaara und Henry Patten stehen in Wimbledon überraschend im Doppel-Finale. Am Samstag greift das ungesetzte Duo nach dem Titel.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.07.2024, 19:39 Uhr

© Getty Images Harri Heliovaara und Henry Patten greifen nach dem Titel

Harri Heliovaara und Henry Patten stehen unmittelbar vor der (vorläufigen) Krönung ihrer Partnerschaft. Der Finne und der Brite, die erst seit April dieses Jahres eine Doppel-Paarung bilden, erreichten am Donnerstag in Wimbledon das Endspiel. In der Vorschlussrunde setzte sich das ungesetzte Duo gegen Neal Skupski und Michael Venus mit 6:4 und 7:6 (1) durch.

Seit dem Beginn ihrer Partnerschaft konnten Heliovaara und Patten 28 von 32 Matches gewinnen. So holten die beiden sowohl bei ihrer Premiere in Marrakesch als auch in Lyon den Titel, bei ihrem gemeinsamen Grand-Slam-Debüt in Paris war hingegen bereits in Runde drei Endstation. Der Grund dafür: eine Schulterverletzung bei Heliovaara.

Davon ist in Wimbledon nun nichts mehr zu bemerken. Auf dem Weg ins Endspiel gaben die beiden lediglich einen Satz ab. Im Finale am Samstag treffen Heliovaara/Patten auf Max Purcell und Jordan Thompson, die am Donnerstag die topgesetzten Marcel Granollers und Horacio Zeballos mit 6:4 und 6:4 besiegten.

Das Doppel-Tableau in Wimbledon