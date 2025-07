Wimbledon live: Amanda Anisimova vs. Iga Swiatek im TV, Livestream, Liveticker

Iga Swiatek trifft im Finale von Wimbledon auf Amanda Anisimova. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.07.2025, 18:18 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images

Mit einem sensationellen Triumph über die Weißrussin Aryna Sabalenka hat die US-Amerikanerin Amanda Anisimova das Endspiel der All England Tennis Championships in Wimbledon erreicht. Die an 13 gesetzte 23-Jährige stand bislang noch nie in einem Endspiel eines Grand-Slam-Turniers.

Das kann man über ihre Kontrahentin im heutigen Finale nicht sagen: Iga Swiatek hat bereits fünf Major-Trophäen abgestaubt, allerdings noch nie auf dem heiligen Rasen von Wimbledon - da war bislang das Viertelfinale im Jahr 2023 das Höchste der Gefühle. Ein Head-to-head zwischen den beiden Damen gab es bislang noch nicht.

Wo wird Amanda Anisimova vs. Iga Swiatek gestreamt?

Das Wimbledon-Halbfinale zwischen Amanda Anisimova und Iga Swiatek wird als zweites Match auf dem Centre Court um ca. 16 Uhr MESZ starten. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon