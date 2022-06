Wimbledon live: Angelique Kerber vs Magda Linette im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber (WTA-Nr. 19) trifft in Runde 2 beim Wimbledon-Turnier 2022 auf Magda Linette - ab ca. 14 Uhr live im Ticker und auf Sky!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.06.2022, 21:04 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber, Magda Linette

Führt der Weg zum Wimbledontitel 2022 über Angelique Kerber? Mit der Siegerin aus 2018 ist immer zu rechnen. Gegen Magda Linette, aktuell die Nummer 65 der Welt, ist Kerber die klare Favoritin, weiter als in Runde 3 ist es für die Polin bislang noch nie gegangen.

Aber Angie ist gewarnt: Beim einzigen Aufeinandertreffen der beiden, in diesem Jahr in Strasbourg (auf Sand), gewann sie nur in knappen drei Sätzen.

Angelique Kerber vs. Magda Linette - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Magda Linette ist als zweites Match auf Court 2 angesetzt, könnte also ab 14 Uhr starten. Live im TV bei Sky und in unserem Liveticker.