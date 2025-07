Wimbledon live: Aryna Sabalenka vs. Elise Mertens im TV, Livestream, Liveticker

Aryna Sabalenka bekommt es im Achtelfinale von Wimbledon mit Elise Mertens zu tun. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.07.2025, 20:19 Uhr

© Getty Images Aryna Sabalenka trifft auf Elise Mertens

Nach dem packenden Drittrundenduell mit Emma Raducanu geht es für Aryna Sabalenka im Achtelfinale gegen Elise Mertens. Die Belgierin präsentierte sich in Wimbledon bislang in starker Form und gewann in der dritten Runde gegen Elina Svitolina in zwei Sätzen.

Sabalenka und Mertens verbindet eine langjährige Freundschaft, gemeinsam gewannen die beiden im Doppel zwei Grand-Slam-Turniere (US Open 2019 und Australian Open 2021). Im Head to Head der beiden liegt Sabalenka klar mit 10:2 voran.

Wo wird Aryna Sabalenka gegen Elise Merten gestreamt?

Das Wimbledon-Achtelfinale zwischen Aryna Sabalenka und Elise Mertens ist als zweites Match um ca. 16 Uhr MESZ auf dem Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!