Wimbledon live: Aryna Sabalenka vs Emma Raducanu im TV, Livestream, Liveticker

Aryna Sabalenka trifft in Runde 3 beim Wimbledonturnier auf Lokalmatadorin Emma Raducanu - ab ca. 18 Uhr im Livestream via Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 05.07.2025, 00:00 Uhr

Aryna Sabalenka, Emma Raducanu

Sabalenka hat bislang ihre Pflicht erfüllt, allerdings waren beide Matches keine Selbstläufer bislang. Als Nummer 1 der Welt ist die Belarussin diesmal die Favoritin auf den Sieg - erst recht, nachdem die restlichen vier der Top 5 bereits ausgeschieden sind.

Kann Emma Raducanu etwas gegen Sabalenka ausrichten? Ja, warum nicht? Die Britin hat sich nach vielen Verletzungen wieder unter die Top 40 gespielt, in Wimbledon hatte sie 2021 ihren Durchbruch gefeiert mit dem Achtelfinaleinzug. Und kurz darauf die US Open gewonnen. Speziell in Runde 2 gegen Marketa Vondrousova, Wimbledonsiegerin 2023, zeigte sie ein fantastisches Match.

Wo wird Sabalenka gegen Raducanu gestreamt?

Das Match zwischen Aryna Sabalenka und Emma Raducanu ist als drittes Match nach 14.30 Uhr MESZ auf Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!