Wimbledon live: Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev im TV, Livestream, Liveticker

Carlos Alcaraz bekommt es im Achtelfinale von Wimbledon mit Andrey Rublev zu tun. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2025, 19:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Andrey Rublev

Auf dem Weg ins Achtelfinale musste Titelverteidiger Carlos Alcaraz bereits den einen oder anderen schwierigen Moment überstehen. Am Sonntag wartet auf den Spanier in Andrey Rublev nun der erste gesetzte Spieler.

Auch Rublev hatte bereits einige heikle Momente zu meistern, setzte sich in der dritten Runde gegen Adrian Mannarino aber überraschend glatt in drei Sätzen durch. Im Head to Head der beiden führt Alcaraz mit 2:1.

Wo wird Carlos Alcaraz gegen Andrey Rublev gestreamt?

Das Wimbledon-Achtelfinale zwischen Carlos Alcaraz und Andrey Rublev ist als drittes Match um ca. 18 Uhr MESZ auf dem Centre Court angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!